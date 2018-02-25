Veículo roubado em Campo Grande é recuperado pelo 7º Batalhão da PM

Equipe da radiopatrulha, do 7º Batalhão da Polícia Militar de Anastácio recuperou um veículo roubado com emprego de arma de fogo, em Campo Grande.

O alerta feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levou a identificação do veículo HB20 de cor prata, depois do motorista não ter atendido ordem de parada na barreira feita na BR-262, na direção do município.

A prisão aconteceu na última sexta-feira (23), quando um policial militar avistou o veículo com as características divulgadas pelos policiais federais, trafegando em alta velocidade na área central da cidade e com os pneus furados.

O militar que não estava em horário de trabalho avisou a Central de Operações 190 sobre o ocorrido e com apoio da equipe de Aquidauana, o grupo fez rondas na região encontrando o veículo abandonado nas proximidades onde foi identificado, mas, o autor tomou rumo ignorado.

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia local para todas as providências. Futuramente será entregue ao seu verdadeiro dono.