Homem é executado em pousada com vários tiros de pistola 9 milímetros

Reginaldo dos Santos Costa, 50 anos, foi executado a tiros de pistola 9 milímetros por volta das 18h30, na Pousada Sol Nascente, na rua Ceará, em Ponta Porã.

Conforme boletim de ocorrência, um homem armado invadiu o pátio da pousada, foi em direção a vítima, que estava sentada em um dos bancos falando ao celular, e disparou vários tiros. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado.

O atirador que conduzia uma motocicleta foi flagrado por câmeras de segurança entrando pelo portão da gargem do estacionamento. O rosto dele estava com coberto pelo capacete. No entanto, as imagens podem ajudar a polícia. Ainda não há informação sobre a identidade do autor.

A vítima apresentava ferimentos de arma de fogo por todo o corpo, principalmente na região do crânio, face e tórax. No local, a perícia recolheu seis cápsulas de calibre 9 milímetros. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.