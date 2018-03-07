Execução na fronteira: policial civil é morto com mais de 30 tiros de fuzil

O do investigador da policia civil, Wescley Dias Vasconcelos, foi executado com 30 tiros de fuzil no final da tarde desta terça-feira (6) em Ponta Porã, município de Mato Grosso do Sul na fronteira com o Paraguai. De acordo com informações da Policia Civil, ele morava próximo à delegacia da cidade e tinha ido até sua casa buscar algo quando sofreu a emboscada.



No veículo também estava uma amiga da família que foi atingida por um tiro de raspão no braço. Ainda segundo informações da Polícia Civil, o fato de os criminosos não erem atingido a moça, demonstra o alto grau de profissionalismo deles, pois houve grande quantidade de disparos que atingiram apenas o alvo.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul informou que equipes de várias especializadas já foram deslocadas para o município de Ponta Porã. A investigação já foi iniciada pela delegacia regional do município e o delegado Matsushiro Obara – da Delegacia Especializada em homicídios – DEH ficará responsável por dar continuidade à investigação.