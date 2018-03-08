Motorista de camionete já tinha atropelado outro e passa por audiência de custódia

Acidente fatal
Em 2014, atingiu motocicleta deixando piloto com ferimentos
Jovem de 22 anos motorista da camionete Hilux que atropelou e matou Samuel de Oliveira Macedo, 24 anos, na madrugada desta quinta-feira, em Aquidauana, passa por audiência de custódia nesta tarde. A Polícia Civil não arbitrou fiança, mas o juiz pode decidir por liberá-lo, mantê-lo preso ou aplicar fiança. Pesa contra ele o fato de ter se envolvido em acidente semelhante em 2014.
O delegado Éder Oliveira Moraes, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, disse que, durante depoimento, o autor alegou que a vítima surgiu repentinamente na via. "Ele fala que voltava para a casa e que o rapaz simplesmente pulou na frente da camionete, mas isso está sendo apurado", explicou. Além do homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor, o rapaz também responde por dirigir embriagado.
De acordo com a Polícia Civil, em 2014 se envolveu em outro acidente. Ele colheu motociclista na Rua Giovani Toscano de Brito. A vítima seguia em uma moto Honda quando sinalizou para virar à esquerda. O jovem que vinha atrás não percebeu a manobra e atingiu a moto, deixando a vítima com diversos ferimentos.
Conforme relatado mais cedo, Samuel foi atropelado no Bairro Serraria, no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Quintino Bocaiuva. O autor confessou que momentos antes estava bebendo em uma conveniência. Ele apresentava visível embriaguez e foi autuado em flagrante. As circunstâncias do acidente são apuradas.
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