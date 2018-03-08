Motorista de camionete já tinha atropelado outro e passa por audiência de custódia

Jovem de 22 anos motorista da camionete Hilux que atropelou e matou Samuel de Oliveira Macedo, 24 anos, na madrugada desta quinta-feira, em Aquidauana, passa por audiência de custódia nesta tarde. A Polícia Civil não arbitrou fiança, mas o juiz pode decidir por liberá-lo, mantê-lo preso ou aplicar fiança. Pesa contra ele o fato de ter se envolvido em acidente semelhante em 2014.

O delegado Éder Oliveira Moraes, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, disse que, durante depoimento, o autor alegou que a vítima surgiu repentinamente na via. "Ele fala que voltava para a casa e que o rapaz simplesmente pulou na frente da camionete, mas isso está sendo apurado", explicou. Além do homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor, o rapaz também responde por dirigir embriagado.