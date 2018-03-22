Carreta com veículos tomba na BR-262, em Anastácio, e deixa trânsito lento

Carreta que transportava dois cavalos mecânicos tombou por volta das 15 horas desta quinta-feira, na BR-262, em Anastácio, em área conhecida como Trevo do Fênix. O veículo era ocupado por um rapaz de 24 anos que, apesar do susto, nada sofreu. Ele aguarda a chegada do guincho para desvirar a carreta.

Conforme relatado, ele havia saído de Votuporanga, em São Paulo, com destino a Corumbá, onde outra pessoa assumiria a direção e seguiria para a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ao passar pelo trevo, a carreta se desequilibrou e tombou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controla o trânsito no local.



Colaborou Luiz Guido Jr.