Motociclista embriagado é preso depois de atingir casal de bicicleta

Anastácio
Vítimas trafegavam com o filho pequeno durante o acidente
Motociclista de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de ontem, em Anastácio, depois de atropelar um casal que seguia de bicicleta com o filho pequeno na Avenida da Integração. O autor estava embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 21h20. O homem, em uma moto modelo Pop atingiu um jovem de 25 anos e a esposa, de 18 anos, que estavam com o filho de bicicleta na frente do Hotel Fênica. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o motociclista acabou preso.
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