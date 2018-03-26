Motociclista embriagado é preso depois de atingir casal de bicicleta

Motociclista de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de ontem, em Anastácio, depois de atropelar um casal que seguia de bicicleta com o filho pequeno na Avenida da Integração. O autor estava embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 21h20. O homem, em uma moto modelo Pop atingiu um jovem de 25 anos e a esposa, de 18 anos, que estavam com o filho de bicicleta na frente do Hotel Fênica. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o motociclista acabou preso.