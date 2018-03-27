PRF apreendeu 61,8 quilos de cocaína em automóvel na BR-262

Flagrante
O motorista declarou que pegou o entorpecente no Paraguai, levaria para o Estado de São Paulo e receberia a quantia de R$ 10 mil
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de ontem,26 de março, 61,8 kg de cocaína. No km 23 da BR-262, em Três Lagoas, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Peugeot 206 com placas de Belo Horizonte (MG), conduzido por um homem de 30 anos.
Em compartimento oculto no veículo, a equipe encontrou 60 tabletes de cocaína que somaram 61,8 kg da droga. O motorista declarou que pegou o entorpecente no Paraguai, levaria para o Estado de São Paulo e receberia a quantia de R$ 10 mil. O veículo, a droga e o preso foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas.
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