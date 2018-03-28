PM começa hoje Operação Semana Santa em Aquidauana e região

O 7º Batalhão da Polícia Militar inicia a partir das 18 horas de hoje, a “Operação Semana Santa” em toda sua área de atuação nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. Todo o efetivo desenvolverá ações preventivas e policiamento ostensivo nos locais de grande circulação de pessoas e veículos.

Outra vertente importante dessa operação, será a fiscalização de trânsito voltada principalmente contra os principais delitos de trânsito previstos na legislação brasileira, tais como dirigir embriagado, praticar rachas, conduzir veículos sem habilitação e outros, garantindo a ordem e a tranquilidade dos moradores no feriado.