PM começa hoje Operação Semana Santa em Aquidauana e região

Segurança
Efetivo será empregado para coibir crimes de trânsito e garantir a segurança
O 7º Batalhão da Polícia Militar inicia a partir das 18 horas de hoje, a “Operação Semana Santa” em toda sua área de atuação nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. Todo o efetivo desenvolverá ações preventivas e policiamento ostensivo nos locais de grande circulação de pessoas e veículos.
Outra vertente importante dessa operação, será a fiscalização de trânsito voltada principalmente contra os principais delitos de trânsito previstos na legislação brasileira, tais como dirigir embriagado, praticar rachas, conduzir veículos sem habilitação e outros, garantindo a ordem e a tranquilidade dos moradores no feriado.
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Eleições 2026
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Adoção responsável
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