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Ponta Porã

PF Apreende quase 300 mil reais escondidos dentro de pneu

Preso foi libertado após pagar fiança

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/03/2018 às 09:57

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A Polícia Federal apreendeu ontem (28) à noite, R$ 298.125, que estavam escondidos em um pneu de um veículo que seguia em direção à fronteira do Brasil com o Paraguai. O veículo e seus ocupantes (três adultos e uma criança) foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã/MS, para prestar esclarecimentos.

Um homem de 29 anos, natural de Ponta Porã, foi preso. Após prestar depoimento e pagar fiança de R$ 1.000 (mil reais), o indivíduo foi liberado. O veículo, um Fiat Uno, também foi apreendido. Esta é a primeira apreensão expressiva de dinheiro, em espécie, neste ano, além das pequenas quantias apreendidas em outros inquéritos policiais. Os policiais federais conseguiram efetuar a prisão do homem e a consequente apreensão dos quase 300 mil reais a partir de uma abordagem de rotina.

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