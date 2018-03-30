Polícia Federal apreende R$ 1,3 milhão em barras de ouro em Roraima

Operação
Barras de ouro estavam na bagagem do passageiro que foi preso. Ele mora no Pará
A Polícia Federal (PF) apreendeu em Roraima, ontem (29), 12 barras de ouro no valor aproximado de R$ 1,3 milhão. As barras, com peso total de 8,9 quilos, estavam com um passageiro no aeroporto de Boa Vista. Ele foi preso em flagrante por crime contra a ordem econômica.
O preso, que é morador de Parauapebas, no Pará, tentava embarcar com as barras para Brasília. Ele confessou o crime, mas não detalhou a procedência do ouro apreendido em sua mala, nem se houve autorização para sua extração.
O homem, de 41 anos, foi encaminhado à penitenciária e está à disposição da Justiça Federal em Roraima.
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