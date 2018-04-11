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Crime ambiental

PMA autua empresa paulista em R$ 20 mil por derramamento de banha animal

Acidente com um caminhão com carreta tanque bitrem despeja líquido e coloca em risco córrego, carros e motos

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/04/2018 às 10:49

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Policiais Militares Ambientais de Cassilândia autuaram ontem (10) à tarde, uma empresa com sede na cidade de Araçatuba (SP), por derramamento de banha animal, causando poluição do solo e de um córrego que corta a cidade. O fato ocorreu em razão de um acidente com um caminhão com carreta tanque bitrem carregada com banha animal (sebo) (carga perigosa), na rodovia BR 158, no perímetro urbano de Cassilândia.

O rompimento de uma válvula da carreta tanque causou o derramamento da banha no asfalto, que escorreu pelas galerias, contaminando o córrego Cedro. Além disso, o asfalto ficou escorregadio, o que ocasionou deslizamentos de motos com quedas de motociclistas e rodadas de carros. O veículo seguia da cidade de Chapadão do Sul para Paranaíba.

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Diante dos danos ambientais ao córrego, a PMA confeccionou um auto de infração, sendo arbitrada multa no valor de R$ 20.000 contra a empresa. Os responsáveis poderão responder por crime culposo de poluição. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.

A empresa foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada, apresentando em 30 dias os resultados à PMA de Cassilândia, que encaminhará os documentos ao Ministério Publico, depois de vistoria, para constatação da recuperação.

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