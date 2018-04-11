PMA autua empresa paulista em R$ 20 mil por derramamento de banha animal

Policiais Militares Ambientais de Cassilândia autuaram ontem (10) à tarde, uma empresa com sede na cidade de Araçatuba (SP), por derramamento de banha animal, causando poluição do solo e de um córrego que corta a cidade. O fato ocorreu em razão de um acidente com um caminhão com carreta tanque bitrem carregada com banha animal (sebo) (carga perigosa), na rodovia BR 158, no perímetro urbano de Cassilândia.

O rompimento de uma válvula da carreta tanque causou o derramamento da banha no asfalto, que escorreu pelas galerias, contaminando o córrego Cedro. Além disso, o asfalto ficou escorregadio, o que ocasionou deslizamentos de motos com quedas de motociclistas e rodadas de carros. O veículo seguia da cidade de Chapadão do Sul para Paranaíba.