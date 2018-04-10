Com ajuda de satélite, PMA multa pecuarista em R$ 108 mil por desmatar 108 hectares

Operação Cervo-do-Pantanal
Em ‘Operação Cervo-do-Pantanal’ polícia constata desmatamento ilegal e visita mais 594 focos no estado
Desmatamento ilegal foi descoberto em São Gabriel do Oeste ontem (9), quando Policiais Militares Ambientais da cidade realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município. Um fazendeiro, de 50 anos, desmatou uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 107,97 hectares.
O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal, ocorrido no período entre 2013 e 2015 e foi realizado para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não estava no local. As atividades foram interditadas.
O pecuarista, residente em São Gabriel do Oeste/ MS, foi autuado administrativamente e multado em R$ 108.000. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.
OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL
A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Vários desmatamentos ilegais já foram autuados.
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