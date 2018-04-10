Com ajuda de satélite, PMA multa pecuarista em R$ 108 mil por desmatar 108 hectares

Desmatamento ilegal foi descoberto em São Gabriel do Oeste ontem (9), quando Policiais Militares Ambientais da cidade realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município. Um fazendeiro, de 50 anos, desmatou uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 107,97 hectares.

O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal, ocorrido no período entre 2013 e 2015 e foi realizado para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não estava no local. As atividades foram interditadas.