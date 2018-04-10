Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:33

Buscar

Últimas notícias
X

Operação Cervo-do-Pantanal

Com ajuda de satélite, PMA multa pecuarista em R$ 108 mil por desmatar 108 hectares

Em ‘Operação Cervo-do-Pantanal’ polícia constata desmatamento ilegal e visita mais 594 focos no estado

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/04/2018 às 09:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Desmatamento ilegal foi descoberto em São Gabriel do Oeste ontem (9), quando Policiais Militares Ambientais da cidade realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município. Um fazendeiro, de 50 anos, desmatou uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 107,97 hectares.

O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal, ocorrido no período entre 2013 e 2015 e foi realizado para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não estava no local. As atividades foram interditadas.

Leia Também

• PMA desmonta acampamentos e apreende material ilegal de pesca no rio Aquidauana

• PMA prende três pessoas e apreende 220 kg de peixes comercializados ilegalmente

• Ação entre PMA e Exército prende três paraguaios e um brasileiro por caça e pesca predatória

O pecuarista, residente em São Gabriel do Oeste/ MS, foi autuado administrativamente e multado em R$ 108.000. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL

A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Vários desmatamentos ilegais já foram autuados.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo