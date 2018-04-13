Pancadaria em bar resulta em um morto e um ferido em estado grave

Bonito
Autor teria usado um facão para matar rapaz de 22 anos. Em vingança, foi espancado e está em estado grave
A Polícia Militar em Bonito foi acionada às 2 horas da madrugada desta sexta-feira (13) para atender conter briga generalizada em um bar de Bonito. Durante as vias de fato, um rapaz de 22 anos foi assassinado com golpes de facão por outro homem que, em retaliação, foi espancado e ficou em estado grave.
V. E. de 39, preso em flagrante, foi encontrado aos fundos de um posto de sáude da Vila Jardim Bom Viver com vários ferimentos pelo corpo, socorrido pelo Resgate e encaminhada ao hospital da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que estava no bar com Cleiton, Ivan e mais duas pessoas, quanto teve início a briga por motivo fútil. Na ocasião, Cleiton foi atacado por Vicente com golpes de facão. A vítima foi socorrida pelos amigos e levada ao hospital, mas morreu antes que pudesse ser atendida.
No B.O. consta que V.E. foi perseguido e espancado antes de dar entrada no hospital. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para Campo Grande com escolta policial.
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