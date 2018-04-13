Pancadaria em bar resulta em um morto e um ferido em estado grave

A Polícia Militar em Bonito foi acionada às 2 horas da madrugada desta sexta-feira (13) para atender conter briga generalizada em um bar de Bonito. Durante as vias de fato, um rapaz de 22 anos foi assassinado com golpes de facão por outro homem que, em retaliação, foi espancado e ficou em estado grave.

V. E. de 39, preso em flagrante, foi encontrado aos fundos de um posto de sáude da Vila Jardim Bom Viver com vários ferimentos pelo corpo, socorrido pelo Resgate e encaminhada ao hospital da cidade.