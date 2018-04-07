Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:31

Buscar

Últimas notícias
X

Violência Doméstica

Após mexer na mochila do marido, mulher é ameaçada de morte em Aquidauana

Ao avistar a viatura da PM, homem tirou faca da cintura e jogou no chão

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/04/2018 às 09:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No final da tarde desta sexta-feira (6), uma mulher de 40 anos, moradora do Bairro São Francisco, teve de acionar a Polícia Militar por violência doméstica. Segundo ela, após o marido, 39 anos, ter chegado em casa, a mulher foi pegar o celular em sua mochila. Então viu um embrulho com odor estranho. Ao questionar se estava usando drogas, começou a insultá-la com xingamentos de “sem vergonha”, mandando calar a boca e mostrando uma faca na cintura, dizendo que iria mata-la e que de ontem não passaria com vida.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem quebrou um ventilador e jogou um prato de salgados no chão. Ao perceber que a PM estrava na casa, o marido atirou rapidamente a faca ao chão.

Revistado pelos policiais, foi encontrada em seu bolso uma trouxinha de maconha que, segundo ele, era de uso pessoal e que havia comprado em seu serviço. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Aquidauana, junto com a faca e a droga apreendida para as providências cabíveis.

Leia Também

• Preso homem acusado de violência doméstica

• Aquidauana: Autor possui inúmeras ocorrências por VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

• Amigos e familiares de Airyfer e Igor fazem passeata pelo fim da violência

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo