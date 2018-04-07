Após mexer na mochila do marido, mulher é ameaçada de morte em Aquidauana

No final da tarde desta sexta-feira (6), uma mulher de 40 anos, moradora do Bairro São Francisco, teve de acionar a Polícia Militar por violência doméstica. Segundo ela, após o marido, 39 anos, ter chegado em casa, a mulher foi pegar o celular em sua mochila. Então viu um embrulho com odor estranho. Ao questionar se estava usando drogas, começou a insultá-la com xingamentos de “sem vergonha”, mandando calar a boca e mostrando uma faca na cintura, dizendo que iria mata-la e que de ontem não passaria com vida.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem quebrou um ventilador e jogou um prato de salgados no chão. Ao perceber que a PM estrava na casa, o marido atirou rapidamente a faca ao chão.

Revistado pelos policiais, foi encontrada em seu bolso uma trouxinha de maconha que, segundo ele, era de uso pessoal e que havia comprado em seu serviço. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Aquidauana, junto com a faca e a droga apreendida para as providências cabíveis.