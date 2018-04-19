Homem é preso e autuado em 7 mil por vender combustível clandestinamente

Um homem foi denunciado e preso por armazenamento e venda de combustível (produto perigoso ao ambiente), expondo a perigo o ambiente, as pessoas que compravam o produto e os vizinhos. O caso aconteceu ontem (18) em Costa Rica. Policiais Militares Ambientais do município foram acionados pela Polícia Militar de Figueirão, e aplicaram multa de 7 mil reais.

A PM local havia encontrado em um barracão, depois de denúncias, 1.700 litros de combustíveis armazenados em caixas plásticas, tambores e outras caixas e tambores vazios com resíduos do produto perigoso, indicando que realmente havia também comércio sem autorização ambiental. O combustível foi apreendido.

O autuado foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Figueirão, juntamente com os combustíveis apreendidos pela Polícia Militar local. O infrator (46) responderá por crime ambiental de armazenamento e comércio de substância perigosa sem a licença ambiental. A pena é de um a quatro anos de reclusão.