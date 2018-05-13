Motorista ultrapassa final de rua e vai parar dentro de rio em Coxim

Ao ignorar o final da Rua Floriano Peixoto, em Coxim, a 260 km de Campo Grande, o condutor de um veículo Corsa Classic foi parar dentro do córrego Taquari durante a noite de sábado (12). No veículo, além do motorista, estava um passageiro. O carro ficou completamente submerso, mas os dois não tiveram ferimentos.

Segundo explica o site Edição MS, testemunhas afirmam que os dois discutiram depois que deixaram o veículo. Ainda segundo o site, o motorista teria entregado a carteira de habilitação a um pescador, com a justificativa de que iria o banheiro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado mas não encontrou ninguém no veículo. O acidente foi registrado pela Polícia Militar durante a noite. O responsável pelo veículo deverá chamar o gincho para retirá-lo.