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Adolescente é morto a facadas durante festa na cidade de Nioaque

Suspeito de 31 anos foi identificado e está foragido

Renan Nucci

Publicado em 14/05/2018 às 17:17

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C. H. S., de 17 anos, foi morto com facadas no abdômen, mãos e rosto na noite de ontem, em uma casa localizada na Colônia Conceição, assentamento na zona rural do município de Nioaque. O principal suspeito é um homem de 31 anos que assava carnes no local e teria sido provocado pela vítima que, supostamente, havia lhe furtado uma motocicleta, conforme relatada por uma testemunha no boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso.

O morador do imóvel disse que durante a festa de batismo do filho, percebeu quando o adolescente entrou no local correndo, gravemente ferido,e caiu na varanda. Logo em seguida, o suspeito saiu às pressas do local com a esposa, levantando desconfiança. A polícia foi acionada, mas no local ninguém soube dar informações a respeito dos fatos.

A vítima foi recolhida e encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não encontrou o suspeito. Porém, avistou dois familiares da esposa do autor trafegando em um carro. A dupla disse que a mulher estava com medo de sofrer retaliações da família da vítima.

Ela foi  encontrada e afirmou que o marido teria matado o adolescente a facadas depois de ser provocado pelo menor, que o auxiliava no preparo do churrasco. A mulher apontou que os fatos foram motivados porque o menor, supostamente começou a provocar o homem que, já há algum tempo, acreditava que o adolescente havia lhe furtado uma moto. O autor está foragido.

O corpo do adolescente está sendo velado na Capela da Pax Universal de Anastácio, e será velado amanhã, no cemitério municipal de Aquidauana, às 10 horas.

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