Mulher é encontrada decapitada em estrada de Campo Grande

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada decapitada na manhã desta segunda-feira (14), em uma cabriteira, estrada vicinal, que liga os Bairros Santa Emília ao Nova Campo Grande. As Polícias Militar e Civil foram acionadas e investigam o caso.

Segundo informações preliminares da PM, por volta das 6h30min, moradores passavam pela estrada que dá acesso a avenida Wilson Paes de Barros, que fica aos fundos do bairro Nova Campo Grande, quando viram o corpo e acionaram a polícia. Peritos também foram chamados ao local.