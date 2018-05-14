Mulher é encontrada decapitada em estrada de Campo Grande

Mistério
A cabeça da vítima estava distante a cerca de um metro de onde o corpo foi encontrado
Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada decapitada na manhã desta segunda-feira (14), em uma cabriteira, estrada vicinal, que liga os Bairros Santa Emília ao Nova Campo Grande. As Polícias Militar e Civil foram acionadas e investigam o caso.
Segundo informações preliminares da PM, por volta das 6h30min, moradores passavam pela estrada que dá acesso a avenida Wilson Paes de Barros, que fica aos fundos do bairro Nova Campo Grande, quando viram o corpo e acionaram a polícia. Peritos também foram chamados ao local.
A polícia suspeita que a mulher tenha sido executada em outro lugar e tenha tido o corpo abandonado naquela estrada.
A cabeça da vítima estava distante a cerca de um metro de onde o corpo foi encontrado. A hipótese inicial da polícia é de crime motivado por acerto de contas.
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