PRF apreende cocaína em ônibus de viagem internacional em Miranda

Tráfico
Na tarde de ontem, no km 600 da BR-262, em Miranda, os policiais rodoviários federais apreenderam 8 quilos de cocaína. Foi dada a ordem de parada ao ônibus de viagem linha internacional, o motorista do coletivo apresentou nervosismo com a abordagem policial o que motivou a equipe realizar uma vistoria no veículo.
Os policiais rodoviários federais encontraram sete pacotes de cocaína que somaram os 8 quilos da droga. O motorista de 34 anos declarou que pegou a droga em Porto Soares na Bolívia, levaria para São Paulo e receberia a quantia de 2.800 dólares. O condutor e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande/MS.
Tragédia em MS
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
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