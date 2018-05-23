PRF apreende cocaína em ônibus de viagem internacional em Miranda

Na tarde de ontem, no km 600 da BR-262, em Miranda, os policiais rodoviários federais apreenderam 8 quilos de cocaína. Foi dada a ordem de parada ao ônibus de viagem linha internacional, o motorista do coletivo apresentou nervosismo com a abordagem policial o que motivou a equipe realizar uma vistoria no veículo.

Os policiais rodoviários federais encontraram sete pacotes de cocaína que somaram os 8 quilos da droga. O motorista de 34 anos declarou que pegou a droga em Porto Soares na Bolívia, levaria para São Paulo e receberia a quantia de 2.800 dólares. O condutor e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande/MS.