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Meio Ambiente

PMA apreende caçador com rifle, munições e facas

Caso ocorreu no município de São Gabriel do Oeste, na última sexta-feira (25)

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/05/2018 às 08:20

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A Polícia Militar Ambiental de São Gabriel do Oeste recebeu, recentemente, denúncias de caça ilegal que estaria ocorrendo em uma propriedade rural localizada a 20km da cidade, e realizou, ontem (25), a prisão do indivíduo que praticava o ato criminoso.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da PMA, os policiais foram até o local e localizaram o homem, de 33 anos, prestes a iniciar uma caçada. Ele havia ido à fazenda em um veículo Chevrolet/Celta e estava com um rifle calibre .22, com cinco munições, além de facas, facões e chairas, que seriam utilizadas para retirar a carne dos animais abatidos. A arma estava com a numeração raspada e as munições não possuíam a documentação necessária.

O autor do crime é residente do município e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de SGO, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma, agravado pela raspagem do número de identificação da arma.

*Com informações da Assessoria de Imprensa da PMA

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