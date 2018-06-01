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Dois Irmãos do Buriti

Usando carro oficial, conselheira tutelar colide na traseira de moto no Centro

Ambos trafegavam na Rua Martha Mascarenhas no mesmo sentido, quando houve a batida

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/06/2018 às 08:42

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Acidente envolvendo um Fiat Pálio, carro oficial do Conselho Tutelar de Dois Irmãos do Buriti e uma motocicleta com placas de Aquidauana, aconteceu ao final da manhã de ontem (31) na Rua Martha Mascarenhas, Centro de Dois Irmãos do Buriti.

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência, a conselheira tutelar do município seguia no mesmo sentido que a motocicleta, conduzida com um rapaz de 27 anos e, na garupa, estava uma senhora de 62 anos.

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A colisão foi provocada pela motorista do Pálio, após bater na traseira na motocicleta. Os dois ocupantes foram arremessados ao chão. A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros teve de ser acionada. Ambos foram atendidos e encaminhados ao Hospital Cristo Rei.

A idosa de 62 anos deu entrada no setor de emergência do hospital, com escoriações na face. O motociclista não sofreu ferimentos. A moto foi levada ao pátio do Detran, já que estava com o licenciamento vencido.

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