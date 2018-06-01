Usando carro oficial, conselheira tutelar colide na traseira de moto no Centro

Acidente envolvendo um Fiat Pálio, carro oficial do Conselho Tutelar de Dois Irmãos do Buriti e uma motocicleta com placas de Aquidauana, aconteceu ao final da manhã de ontem (31) na Rua Martha Mascarenhas, Centro de Dois Irmãos do Buriti.

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência, a conselheira tutelar do município seguia no mesmo sentido que a motocicleta, conduzida com um rapaz de 27 anos e, na garupa, estava uma senhora de 62 anos.