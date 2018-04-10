Batalhão da PM prende foragido da Justiça em Dois Irmãos do Buriti

Prisão
Conforme boletim do 7º BPM, o homem foi identificado após ter ameaçado de agressão funcionários do hospital
A equipe de radiopatrulha da Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti foi acionada por volta do meio dia de ontem (9) para conter a agressividade de um dos pacientes do hospital da cidade.
Conforme as informações divulgadas pela polícia, o homem de 34 anos atentava contra a integridade física dos profissionais de saúde do local. Funcionários do hospital chamaram a polícia a fim de conter a agressividade do homem, Ali, os policiais militares consultaram o Sistema de Checagens de Segurança Pública e constataram que o paciente possuía ordem judicial de prisão. Foi encaminhado à Delegacia do município para as medidas cabíveis.
*Com informações da Assessoria PMMS
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS