Batalhão da PM prende foragido da Justiça em Dois Irmãos do Buriti

A equipe de radiopatrulha da Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti foi acionada por volta do meio dia de ontem (9) para conter a agressividade de um dos pacientes do hospital da cidade.

Conforme as informações divulgadas pela polícia, o homem de 34 anos atentava contra a integridade física dos profissionais de saúde do local. Funcionários do hospital chamaram a polícia a fim de conter a agressividade do homem, Ali, os policiais militares consultaram o Sistema de Checagens de Segurança Pública e constataram que o paciente possuía ordem judicial de prisão. Foi encaminhado à Delegacia do município para as medidas cabíveis.

*Com informações da Assessoria PMMS