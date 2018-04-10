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Prisão

Batalhão da PM prende foragido da Justiça em Dois Irmãos do Buriti

Conforme boletim do 7º BPM, o homem foi identificado após ter ameaçado de agressão funcionários do hospital

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/04/2018 às 11:02

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A equipe de radiopatrulha da Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti foi acionada por volta do meio dia de ontem (9) para conter a agressividade de um dos pacientes do hospital da cidade.

Conforme as informações divulgadas pela polícia, o homem de 34 anos atentava contra a integridade física dos profissionais de saúde do local. Funcionários do hospital chamaram a polícia a fim de conter a agressividade do homem, Ali, os policiais militares consultaram o Sistema de Checagens de Segurança Pública e constataram que o paciente possuía ordem judicial de prisão. Foi encaminhado à Delegacia do município para as medidas cabíveis.

*Com informações da Assessoria PMMS

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