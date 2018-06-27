Formatura dos 72 novos delegados será dia 29 de junho

Guimarães é sul-mato-grossense, mas também teve muita gente que escolheu se mudar para o Estado para exercer o cargo de delegado. Esse é o caso de Nelly Gomes dos Santos Macedo. “Eu sou de Goiás. Já era policial civil lá. É um desafio sair de casa. Quem precisou vir para cá sentiu essa receptividade da população de Mato Grosso do Sul e o compromisso de toda a instituição de nos receber e, principalmente, do governador, o compromisso com a segurança pública. Isso foi fundamental para nós tomarmos essa decisão”, disse.

Mato Grosso do Sul passará a ter 72 novos delegados da Polícia Civil nesta sexta-feira (29), quando vai ser realizada a formatura da 8ª Turma. “Nós estamos muito contentes, nossa alegria é tanta que viemos convidar o governador para ser nosso patrono”, contou Roberto Oliveira Guimarães, um dos formandos.

“Muitos de nós, que viemos de fora, também passaram em outros concursos, mas abdicaram durante a academia de assumi-los por causa desse diferencial, do governador chamar todos para a academia, e depois ratificou a nomeação de todos. Nós sabemos que o Brasil passa por uma crise, mas ele foi além, se desdobrou, e já precedia esse conhecimento, o fato de ele ter proporcionado à Polícia Civil a promoção automatizada, que faz da Polícia Civil uma polícia de Estado e não de Governo. Isso mostra a grandiosidade dessa gestão e dele como pessoa, que ele está comprometido em melhorar a segurança pública”, acrescentou.

O governador Reinaldo Azambuja disse que o objetivo é garantir que todos os municípios tenham um delegado de Polícia Civil e reforçar a segurança pública. “Foi um esforço enorme para chamar a todos, mas vamos entregar à sociedade pessoas extremamente preparadas, com muito ânimo, para atender o cidadão”.

Também receberam os formandos, nesta quarta-feira (27.6), os secretários de Estado de Governo e Gestão Pública, Eduardo Riedel, e de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira; além do delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.