Homem é preso em Corumbá com cocaína que levaria para Goiás

Policial
O homem foi indiciado por tráfico de drogas e, se condenado, por cumprir pena de 5 a 15 anos de prisão, além de multa
A Polícia Federal de Corumbá prendeu na madrugada de ontem um homem que transportava drogas em um ônibus. Em fiscalização de rotina num ônibus intermunicipal que saía de Corumbá para Campo Grande, os policiais federais desconfiaram, durante entrevista, de brasileiro de 29 anos que viajava sozinho.
Ao revistarem sua bagagem encontraram cerca de 1,5 kg de cocaína em um compartimento oculto costurado em sua mochila. O homem então disse que saiu de Anápolis/GO para Corumbá para buscar a droga a pedido de um conhecido e que entregaria a ele na cidade goiana. O homem foi indiciado por tráfico de drogas e, se condenado, por cumprir pena de 5 a 15 anos de prisão, além de multa.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Meteorologia
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