Pais saem para beber e menina de 11 anos é estuprada por primo de 21

Uma menina de 11 anos foi estuprada pelo primo de 21 anos, na noite deste domingo (15), no bairro Vida Nova, em Campo Grande. Os pais da garota tinham saído de casa para beber em um bar próximo a residência. O caso ocorreu por volta das 23h de ontem e foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16), como estupro de vulnerável.

A polícia foi acionada pelos próprios pais que se depararam com o crime ao retornar para casa, já na madrugada. O casal saiu de casa após uma festa de família e se dirigiu a um bar do bairro para ingerir bebida alcóolica. A menina ficou dormindo no quarto e o primo no sofá da sala.