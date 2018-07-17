Pais saem para beber e menina de 11 anos é estuprada por primo de 21

Campo grande
Suspeito ainda não foi encontrado, mas caso foi encaminhado à Depca
Uma menina de 11 anos foi estuprada pelo primo de 21 anos, na noite deste domingo (15), no bairro Vida Nova, em Campo Grande. Os pais da garota tinham saído de casa para beber em um bar próximo a residência. O caso ocorreu por volta das 23h de ontem e foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16), como estupro de vulnerável.
A polícia foi acionada pelos próprios pais que se depararam com o crime ao retornar para casa, já na madrugada. O casal saiu de casa após uma festa de família e se dirigiu a um bar do bairro para ingerir bebida alcóolica. A menina ficou dormindo no quarto e o primo no sofá da sala.
Enquanto os pais estavam fora de casa, o primo foi até o quarto da vítima, tapou a boca da menina e a estuprou. A menina foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida e os policiais iniciaram buscas pelo suspeito, que fugiu depois do crime.
A procura iniciou no Jardim Anache, onde o suspeito reside, mas ele não foi encontrado. Foram apreendidas roupas íntimas da vítima e o caso foi encaminhado à Depca (Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente).
A menina passou por exames e realizou a ingestão de coquetéis para evitar possível transmissão de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis).
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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