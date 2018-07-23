Um ano após término de namoro, homem continua a ameaçar de morte ex-namorada

Caso de violência doméstica e solicitação de medida protetiva aconteceu em Bonito, neste domingo, por volta das 17h31. Um homem que não teve a idade revelada foi preso na cidade por ameaçar a ex-namorada, uma mulher de 42 anos, de morte.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher foi até à Delegacia da cidade registrar queixa contra o ex-namorado. Ela disse aos policiais que há cerca de um ano terminou o relacionamento de 9 meses, mas que estava com muito medo por sua vida, já que o homem não parou de ameaçá-la durante todo esse tempo.