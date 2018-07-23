Um ano após término de namoro, homem continua a ameaçar de morte ex-namorada

Bonito
Ele teria dito que se a visse com outro homem, que não pensaria duas vezes em matá-la
Caso de violência doméstica e solicitação de medida protetiva aconteceu em Bonito, neste domingo, por volta das 17h31. Um homem que não teve a idade revelada foi preso na cidade por ameaçar a ex-namorada, uma mulher de 42 anos, de morte.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher foi até à Delegacia da cidade registrar queixa contra o ex-namorado. Ela disse aos policiais que há cerca de um ano terminou o relacionamento de 9 meses, mas que estava com muito medo por sua vida, já que o homem não parou de ameaçá-la durante todo esse tempo.
A mulher informou aos policiais onde o ex estava. Equipe da PM foi até um bar em frente à residência da vítima e encontrou o homem embriagado. A mulher contou que já foi ameaçada pelo ex inúmeras vezes e que ele não parava de importuná-la, mas que tomou coragem e decidiu denunciá-lo.
O delegado da cidade mandou que recolhessem o homem enquanto estivesse embriagado e que fosse liberado após passar o efeito do álcool. A vítima solicitou medida protetiva contra o ex que deverá responder na Justiça.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS