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Corumbá

"Casal do crime" que utilizava plantação no quintal para esconder droga é preso

Além de enterrado próximo a um pé de mandioca, havia entorpecente escondido nas folhas de uma bananeira

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/07/2018 às 11:51

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Na tarde de segunda-feira (23) o SIG – Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil estourou “boca de fumo” localizada no bairro Cristo Redentor, prendeu casal acusado de manter ponto de venda de entorpecente utilizando uma plantação do quintal da casa como esconderijo de droga.

A ação aconteceu após o recebimento de denúncias que relatavam a prática de tráfico de drogas na alameda José Maciel de Barros. A “boca de fumo” seria de propriedade de Thiago Silva dos Santos (26) e Rose Delma de Laura Rondon (35).

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Após monitoramento, a equipe do SIG identificou no local a presença de usuários de droga entrando e saindo, além de transações ilícitas. A visão dos policiais foi facilitada pelo fato de o imóvel não possuir muros ou portões, apenas uma cerca de arama farpado.

Divulgação/SIG

Parte da droga encontrada estava enterrada no quintal

Os policiais entraram no imóvel e no bolso de Thiago, encontraram quatro munições: três de calibre .38 e uma calibre .9 milímetros, além de R$ 250 e uma peneira utilizada para o preparo dos entorpecentes.

Como nos fundos da residência havia um quintal com hortaliças e plantas como bananeiras e pés de mandioca, os policiais decidiram cavoucar o terreno e encontraram enterrado junto a um pé de mandioca um recipiente verde que continha 87 gramas de pasta base. Mais 53 gramas da mesma substância foram encontrados nas folhas de um pé de bananeira. Questionado, Thiago assumiu a propriedade da droga.

Ele e a mulher foram presos e encaminhados para o SIG/DRP juntamente com a droga, dinheiro e materiais apreendidos. Na delegacia, foi confirmado que Thiago era fugitivo do sistema penal, após progressão de regime semiaberto havia deixado de cumprir pena, e Rose estava em livramento condicional pela prática de roubo junto com o Thiago, ou seja, ambos possuem histórico de prática de delitos em conjunto.

O delegado Rodrigo Blonkowski, titular do SIG, afirmou que o trabalho de combate às bocas de pó continua na região e pediu apoio da população. ”O SIG continua atento às denuncias feitas pela população. A repressão continuará de modo firme e intenso nas cidades de Corumbá e Ladário”, afirmou o delegado.

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