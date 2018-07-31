Homem de 57 anos é enforcado até a morte em terreiro de umbanda

Campo Grande
Crime ocorreu na noite de ontem, em terreiro na Piratininga
Michael Morgan Noronha Andreolli, de 57 anos, foi enforcado até a morte com fio de ventilador ontem à noite, em terreiro de umbanda localizado na Avenida Manoel da Costa Lima, na Vila Piratininga, em Campo Grande. No local foram levados a carteira da vítima, câmera de segurança e um notebook que armazenava as imagens gravadas. A suspeita da Polícia Civil é de que o criminoso seja uma pessoa conhecida da vítima.
Quando a polícia chegou ao local com a perícia técnica, o homem estava seminu, caído dentro da casa toda revirada. O filho disse que Michael vivia sozinho e fazia trabalhos espirituais no local. Ele alegou ainda que o pai sempre o buscava no serviço e, como não havia aparecido, foi visitá-lo para ver o que tinha acontecido, e se deparou com a cena do crime.
O filho ainda informou que o pai era bastante reservado e não comentava sobre seus casos homoafetivos. Além disso, disse não fazer ideia de quem possa ter furtados a câmera de segurança. No celular de Michael foram encontrados registros de ligações suspeitas. O caso foi registrado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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