Homem de 57 anos é enforcado até a morte em terreiro de umbanda

Michael Morgan Noronha Andreolli, de 57 anos, foi enforcado até a morte com fio de ventilador ontem à noite, em terreiro de umbanda localizado na Avenida Manoel da Costa Lima, na Vila Piratininga, em Campo Grande. No local foram levados a carteira da vítima, câmera de segurança e um notebook que armazenava as imagens gravadas. A suspeita da Polícia Civil é de que o criminoso seja uma pessoa conhecida da vítima.

Quando a polícia chegou ao local com a perícia técnica, o homem estava seminu, caído dentro da casa toda revirada. O filho disse que Michael vivia sozinho e fazia trabalhos espirituais no local. Ele alegou ainda que o pai sempre o buscava no serviço e, como não havia aparecido, foi visitá-lo para ver o que tinha acontecido, e se deparou com a cena do crime.

O filho ainda informou que o pai era bastante reservado e não comentava sobre seus casos homoafetivos. Além disso, disse não fazer ideia de quem possa ter furtados a câmera de segurança. No celular de Michael foram encontrados registros de ligações suspeitas. O caso foi registrado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

