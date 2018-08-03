Demais envolvidos em crime contestam versão da defesa da advogada de Aquidauana

O suspeito diz ainda que “conhecia a família da Dra. Emanuelle há muito tempo, quando possuía uma fazenda vizinha a dela, no Pantanal”.

Conforme a polícia, foi Ronei que chamou José Geraldo Tadeu de Oliveira para participar do golpe. É ele quem assinou os documentos em nome de João Nascimento dos Santos, o falso vendedor criado pela quadrilha.

Para a polícia, José Geraldo disse que tudo foi feito no próprio escritório da advogada e que receberia R$ 100 mil pela falsificação.

José Geraldo, se passando pelo falso vendedor, teria de ir em um banco para transferir o dinheiro liberado pela Justiça, após o ganho de causa na ação movida pela advogada. Mas no depoimento ele disse que ficou com medo de ser descoberto. Então, a quadrilha contratou uma terceira pessoa para fazer o serviço.

O escolhido foi Delcinei de Souza Custódio. Ele contou a polícia que no dia 2 de julho recebeu uma ligação do juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior, que é marido da advogada Emanuelle. Que o magistrado disse que se lembrou dele e que a esposa precisava de um procurador para uma situação que ela mesma iria explicar depois.

Quarenta minutos depois, Emanuelle ligou, e, de acordo com o depoimento do suspeito, combinou tudo. Ela ligou usando um aplicativo que não pode ser grampeado.

O suspeito disse ainda que conhece o juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior porque ele tem cavalos em um haras em Campo Grande onde o seu cunhado trabalho.

Ainda de acordo com o depoimento, Delcinei disse que teria de ir com uma procuração até o banco e que “durante a conversa com Emmanuelle foi orientado a apagar do celular todas as chamadas telefônicas recebidas do juiz e também os registros de ligações e mensagens dela”. Pelo serviço ele receberia R$ 5 mil.

Os depoimentos dos três foram decisivos para que a Justiça determinasse a prisão preventiva de Emmanuelle.

Agora, o procurador-geral de Justiça em exercício, Humberto Brites, quer saber se o juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior teve mesmo participação nos crimes. Por isso, ele enviou um requerimento ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) pedindo a abertura de uma investigação.

No dia 23 de julho, o presidente do TJ-MS, Divoncir Maran, encaminhou o ofício a Corregedoria e pediu providências.

A reportagem enviou uma solicitação ao TJ-MS para saber se a Corregedoria abriu ou não algum procedimento para investigar a postura do juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior, mas não houve retorno. A defesa do magistrado e da advogada Emanuelle Alves Ferreira da Silva alegou segredo de Justiça para não comentar o caso, mas reafirmou que ambos são inocentes. O advogado Wilson Tavares de Lima também disse que vai pedir o fim do sigilo do processo para esclarecer a verdade.

Relembre o caso

Usando vários documentos falsificados, como notas promissórias e um termo de confissão de dívida, a quadrilha entrou com uma ação de execução, alegando não ter recebido quase R$ 7 milhões, pela venda de uma fazenda e ganharam a causa. A conta da vítima foi bloqueada pela Justiça e o dinheiro foi repassado ao grupo.