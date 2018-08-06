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Apesar de desaparecido, Polícia acredita que pecuarista está vivo

Investigação da Polícia evolui, entretando ainda não há pistas do paradeiro de Rafael Gustavo

Luiz Guido Junior

Publicado em 06/08/2018 às 10:23

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Rafael Gustavo de Arruda, de 36 anos, está desaparecido desde a tarde da última sexta-feira (3). Segundo informações do chefe da investigação, Joel Severino, a Polícia acredita que o pecuarista desaparecido esteja vivo. Ele fazia tratamento psicológico e deixou três bilhetes, direcionados à mulher e aos pais, antes de sumir.

Em entrevista à rádio América FM na manhã desta segunda-feira (6), o investigador deu detalhes do caso. Segundo Joel, Rafael havia chegado da fazenda Águas de Miranda e deixou sua camionete Hilux prata em casa. 

Com o carro da mulher, um Fiat Pálio com placas QAA-1068, Rafael deixou a esposa no salão e sumiu. Depois disso não manteve nenhum contato. O investigador revelou que Rafael deixou os bilhetes antes de desaparecer. Os pais moram no Estado de São Paulo e Rafael administrava a propriedade da família. 

O pecuarista passa por tratamento psicológico e saiu com poucas coisas, um celular, um notebook e poucas roupas. Segundo a Polícia, Rafael completou o tanque do Pálio e tomou rumo ignorado. 

Investigação

A Polícia Civil ainda não tem uma linha fixa de investigação, mas descartou a possibilidade do desaparecido tirar a própria vida.  Nos bilhetes, ele havia mencionado que "deu um tempo".

A Polícia Federal também foi comunicada sobre o caso, já que Rafael possui passaporte. Com o apoio da Polícia Militar, os policiais civis continuam tentando estabelecer uma linha investigativa. A principal hipótese é de que Rafael esteja vivo e em local desconhecido. Continua a checagem de pistas, mas até o momento nenhuma convergiu ao encontro do pecuarista desaparecido.

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