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PM de Aquidauana prende duas pessoas com drogas em menos de 24h

Flagrantes ocorreram na Vila Pinheiro e no Princesa do Sul

Renan Nucci

Publicado em 14/08/2018 às 13:53

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Só nas últimas 24 horas (13 para 14 de agosto), a equipe de Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana prendeu duas pessoas envolvidas com drogas, em circunstâncias diferentes, devido as rondas e abordagens realizadas em diversos pontos da cidade.

O primeiro fato aconteceu por volta das 15 horas de ontem, quando os policiais militares estavam em patrulhamento nas proximidades da Vila Pinheiro. Naquele lugar, a guarnição de serviço viu o exato momento em que um indivíduo jogou um ‘pequeno pacote’ no chão, assim que percebeu a aproximação da viatura. Tratava-se de uma porção de maconha que o cidadão carregava consigo.

Tempos depois, por volta das 23 horas, quando faziam rondas pelo Bairro Princesa do Sul, a mesma guarnição de serviço flagrou um indivíduo de 19 anos de idade fumando um ‘baseado’ de maconha. Ao ser abordado, ainda foi encontrado com o autor, restos de outro cigarro semelhante, já utilizado.

As duas ocorrências citadas resultaram na prisão dos indivíduos e apreensão da droga. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para os procedimentos legais.

 

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