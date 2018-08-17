Pancadas nas costas causaram dilaceração no fígado e morte de bebê de 1 ano em MS

Agressões na cabeça, pescoço e pancadas nas costas, que causaram dilaceração no fígado e morte de bebê de 1 ano e seis meses. É o que apontou a perícia, após análise no corpo do menino, segundo afirmou ao G1 o delegado Marcelo Damaceno, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, a 214 km de Campo Grande.

"O pai e a madrasta passaram a noite aqui na delegacia e vão permanecer presos pelo crime de maus tratos qualificado pela morte. Em depoimento, eles negaram e alegaram que a criança morreu por conta de causas naturais. No entanto, o laudo de necropsia foi claro ao dizer que houve agressões externas", comentou Damaceno.

O médico perito também ressaltou que existem lesões mais antigas, sem precisar o período. "A principal lesão, que causou a morte, foram pancadas nas costas, que quebraram costelas e o menino acabou tendo dilaceração no fígado. Nesta sexta (17), vamos ouvir a mãe da madrasta, pois ela esteve na casa pouco antes de acionarem o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu)", disse o delegado.