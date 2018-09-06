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Polícia Militar Rodoviária realiza operação Independência no feriado prolongado

Além de controlar a velocidade, combater a embriaguez ao volante e coibir ultrapassagens proibidas, os policiais atuarão no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes

Renan Nucci

Publicado em 06/09/2018 às 14:50

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Com o objetivo de evitar acidentes nas estradas estaduais de Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) inicia, nesta sexta-feira (7.9), a operação Independência 2018 que durante todo fim de semana irá fiscalizar os quase 15 mil quilômetros de rodovias estaduais.

Além de controlar a velocidade, combater a embriaguez ao volante e coibir ultrapassagens proibidas, os policiais atuarão no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes.

A previsão é que o fluxo de veículos aumente entre 20 e 40% em relação à média dos dias normais. Serão 72 horas de intensa fiscalização, começando no feriado nacional e terminando no domingo (9.9).

O policiamento preventivo vai ser realizado por meio de 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixas, distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Outras 12 equipes volantes percorrerão pontos e horários sensíveis e vulneráveis das rodovias estaduais.

Segurança

A PMRv orienta os usuários das rodovias a respeitarem os limites de velocidade, manterem distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito.

É importante planejar a viagem buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.

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