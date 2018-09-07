Desaparecido desde a morte da esposa, corpo de homem é encontrado boiando em rio

Policial
Ele estava desaparecido desde 31 de agosto quando sua esposa, Fernanda Cruz, foi encontrada morta com mãos e pés amarrados, na casa que eles residiam
O corpo de Aldair Alves Brant, 29 anos, foi encontrado por populares na tarde desta quinta-feira (6) no rio Dourados, próximo ao pesqueiro do Zeno na 13ª linha.
A polícia civil foi até o local e o corpo foi reconhecido por um irmão da vítima.
A reportagem do Site MS NEWS apurou que os Bombeiros de Ivinhema fizeram buscas no rio durante o dia e encerraram os trabalhos no início da noite.
Aldair estava desaparecido desde 31 de agosto quando sua esposa, Fernanda Cruz, foi encontrada morta com mãos e pés amarrados, na casa que eles residiam, na rua Crispiniano Alves de Souza, em Deodápolis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS