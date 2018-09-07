Desaparecido desde a morte da esposa, corpo de homem é encontrado boiando em rio

O corpo de Aldair Alves Brant, 29 anos, foi encontrado por populares na tarde desta quinta-feira (6) no rio Dourados, próximo ao pesqueiro do Zeno na 13ª linha.

A polícia civil foi até o local e o corpo foi reconhecido por um irmão da vítima.

A reportagem do Site MS NEWS apurou que os Bombeiros de Ivinhema fizeram buscas no rio durante o dia e encerraram os trabalhos no início da noite.

Aldair estava desaparecido desde 31 de agosto quando sua esposa, Fernanda Cruz, foi encontrada morta com mãos e pés amarrados, na casa que eles residiam, na rua Crispiniano Alves de Souza, em Deodápolis.