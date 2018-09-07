Fronteira marcada pela guerra do crime organizado tem outra morte

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto a facadas por volta das 14h30, desta quinta-feira (06) a cerca de 15 quilômetros de um posto policial de Capitán Bado, cidade paraguaia vizinha de Coronel Sapucaia (MS), a 400 km de Campo Grande.

Os agentes chegaram ao local, localizado na zona rural da cidade após denúncia anônima. Segundo a policia do país vizinho a vítima tem aparentemente, entre 20 a 25 anos, e não estava com os documentos pessoais. O homem tinha várias perfurações pelo corpo e os suspeitos do crime ainda não foram encontrados.

Peritos que estiveram no local também confirmaram que o homem sangrou até a morte, devido as perfurações. O corpo foi encaminhado ao necrotério do Hospital Regional de Capitan Bado, onde permanecerá até ser identificado por familiares.

Fronteira violenta

O homicídio é o segundo registrado pela policia paraguaia, nesta sexta-feira (06) em uma região marcada pela perversidade das execuções e que em boa parte das vezes, tem relação com o crime organizado e o tráfico de drogas.

No início da noite (06) o borracheiro Claudio Junior Morel Caceres, de 33 anos, foi morto enforcado e o seu corpo, deixado com os pés e mãos amarrados em rua vicinal de uma região afastada do Centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.