Avós flagram indivíduo "esfregando" órgão sexual no rosto de criança

Homem de 29 anos foi preso por equipe da Patrulha Comunitária da Polícia Militar por volta das 17h15 de terça-feira (11) por estupro de vulnerável contra criança de 2 anos. De acordo com informações da assessoria da PM, ao perceberem o sumiço repentino da neta, os avós a procuraram e flagraram o indivíduo “esfregando" o órgão sexual no rosto da criança.

Ao ver a situação, o avô da menor desferiu socos no indivíduo e acionou a Polícia Militar, que encaminhou o acusado para Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima. O Diário apurou que o acusado seria parente da vítima.