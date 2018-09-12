Avós flagram indivíduo "esfregando" órgão sexual no rosto de criança

Corumbá
O avô da menor desferiu socos no indivíduo e acionou a Polícia Militar
Homem de 29 anos foi preso por equipe da Patrulha Comunitária da Polícia Militar por volta das 17h15 de terça-feira (11) por estupro de vulnerável contra criança de 2 anos. De acordo com informações da assessoria da PM, ao perceberem o sumiço repentino da neta, os avós a procuraram e flagraram o indivíduo “esfregando" o órgão sexual no rosto da criança.
Ao ver a situação, o avô da menor desferiu socos no indivíduo e acionou a Polícia Militar, que encaminhou o acusado para Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima. O Diário apurou que o acusado seria parente da vítima.
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Loterias
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Oportunidades
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