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Campo Grande

Homem de 80 anos é preso por estuprar neta e alega "mal-entendido"

Caso foi registrado na Casa da Mulher Brasileira na noite de terça-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/09/2018 às 12:13

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Um homem de 80 anos foi preso em flagrante sob suspeita de abusar sexualmente da neta de 10 anos. O caso aconteceu no fim da noite de terça-feira (11), no Bairro Parati, região sul de Campo Grande. Ele vai passar por audiência de custódia nesta manhã (13) na Justiça, para definir se ficará preso esperando o andamento do inquérito e posterior processo ou se poderá responder em liberdade. 

O suspeito é avô da vítima por consideração. A mãe dela é casada com o filho do idoso desde 2004 e tem mais uma menina de 8 anos, que é filha do casal. Há 8 anos, o idoso passou a morar na casa do filho junto com a família.

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No dia do crime, o casal saiu para ir à padaria e deixou as crianças aos cuidados do avô. Enquanto a menina mais nova fazia tarefa, o suspeito foi até a cozinha onde a mais velha lavava a louça e colocou a mão dentro do short dela. Assustada, a vítima gritou, bateu na mão dele e saiu correndo para a sala.

O idoso, então, foi para o quarto e ainda fez gestos com as mãos para que a criança entrasse no cômodo também. A caçula ouviu a irmã gritando, mas não viu o que aconteceu. Ao chegar em casa e ficar sabendo o que havia acontecido, a mãe acionou a Polícia Militar. Segundo relatos do idoso à polícia, tudo não passou de um mal-entendido.

Ele contou que foi à cozinha beber água, mas acabou se desequilibrando e para não cair se apoiou na vítima colocando a mão no quadril da neta. Na sequência, acabou passando a mão por dentro do short dela. O caso é investigado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). 

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