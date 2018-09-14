PMA autua fazendeiro por exploração ilegal de madeira e incêndio em vegetação nativa

Policiais Militares Ambientais de Coxim realizavam fiscalização ambiental no município de Pedro Gomes e autuaram ontem (13), um proprietário rural por extração irregular de madeira e incêndio.

A PMA constatou na fazenda, o desmatamento de 9 hectares de mata nativa para realização de plantio de pastagem. A madeira não estava no local, porque já havia sido queimada, restando apenas leiras com restos do incêndio.

O infrator (40), residente em Pedro Gomes, foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.000,00 pelo desmatamento e mais R$ 5,000,00 pelo incêndio. Ele também poderá responder por crime ambiental, que prevê pena de dois a quatro anos de reclusão.