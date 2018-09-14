Vigilância Sanitária e polícia fiscalizam estabelecimentos em Anastácio

A Equipe de Vigilância Sanitária, em ação conjunta com Agentes de Polícia Civil de Anastácio, realizou na quarta-feira (12) inspeções noturnas em alguns estabelecimentos da zona rural do município. A princípio, os responsáveis dos estabelecimentos foram orientados, vistoriados e notificados para se adequarem de acordo com as norma municipais e estaduais.