Vigilância Sanitária e polícia fiscalizam estabelecimentos em Anastácio

Anastácio
A princípio, os responsáveis dos estabelecimentos foram orientados, vistoriados e notificados
A Equipe de Vigilância Sanitária, em ação conjunta com Agentes de Polícia Civil de Anastácio, realizou na quarta-feira (12) inspeções noturnas em alguns estabelecimentos da zona rural do município. A princípio, os responsáveis dos estabelecimentos foram orientados, vistoriados e notificados para se adequarem de acordo com as norma municipais e estaduais.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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