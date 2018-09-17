Homem desaparecido há mais de 24h é encontrado morto em córrego

O Corpo de Bombeiros recebeu informações de um popular, sobre o mesmo ter visto um corpo em meio às aguas de um córrego. Foi registrado um B. O. de desaparecimento de Gilberto Aparecido Formagio (57), conhecido como “Lambari”, onde os familiares informarão que o mesmo havia saído de casa por volta das 06h45min da manhã de ontem (16/09), em sua bicicleta e com uma mochila preta e a partir desse momento não foi mais visto e não retornou à residência.

No dia de hoje, alguns populares que estavam pelo córrego Montalvão próximo à fazenda Fortaleza, em Maracaju, avistaram algo parecido com um corpo dentro do córrego e então informaram o Corpo de Bombeiros que foi até o local e confirmou a veracidade dos fatos. Alguns familiares de Gilberto Aparecido Formagio (57), foram até o local e confirmarão a identidade do corpo como sendo realmente de Gilberto Aparecido Formagio (57).

Um sobrinho dá vítima já havia ido até o local procurar por Gilberto, contudo encontrou apenas a bicicleta que Gilberto havia saído de casa. Até o momento o Gilberto ainda não foi retirado do local. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Pax e outros estão se deslocando ao local para realizarem a remoção do corpo da vítima das águas do Córrego.