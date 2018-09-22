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BR 262

Trio é preso pela PM ao tentar levar carro locado para a Bolívia

Luiz Guido Junior

Publicado em 22/09/2018 às 09:16

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Dois homens, de 35 e 39 anos, e uma mulher, de 43 anos de idade, foram presos pela Polícia Militar de Corumbá na tarde de quinta-feira (20) no posto fiscal do Lampião Aceso, na BR-262. A guarnição recebeu denúncia de que três pessoas estavam trazendo um veículo Voyage de cor branca, de propriedade de uma locadora e que tinham intenção de vender o carro na Bolívia, que faz fronteira com o município. 

A equipe da PM foi para o Lampião Aceso e abordou o veículo suspeito. Após vistoria, nada de ilícito foi encontrado. A mulher, que estava com os dois homens, apresentou um contrato de locação do carro, porém, um dos indivíduos acabou confessando que a intenção do trio era vender o Voyage para receptador boliviano. 

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde compareceu também o advogado da locadora para realizar os procedimentos de devolução do veículo. Os policiais militares ainda confirmaram que o indivíduo de 35 anos é reincidente neste tipo de crime, tendo vários registros de receptação de veículos que tentava trazer para ser vendido no lado boliviano da fronteira. 

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