PRF apreende eletrônicos sem documentação em meio à carga de adubo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu eletrônicos sem documentação fiscal na noite de ontem, terça-feira, 25 de setembro, na BR-163, em Eldorado.

Durante fiscalização de rotina em um posto de combustível, a equipe observou dois semirreboques com placas de Toledo/PR que estavam estacionados. Perguntado aos funcionários do posto, ninguém sabia responder quem era o responsável pelos veículos, mas que o conjunto estava ali desde manhã.