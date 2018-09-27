PRF apreende eletrônicos sem documentação em meio à carga de adubo

Contrabando
Segundo a Receita Federal o valor aproximado das mercadorias é de R$ 500 mil
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu eletrônicos sem documentação fiscal na noite de ontem, terça-feira, 25 de setembro, na BR-163, em Eldorado.
Durante fiscalização de rotina em um posto de combustível, a equipe observou dois semirreboques com placas de Toledo/PR que estavam estacionados. Perguntado aos funcionários do posto, ninguém sabia responder quem era o responsável pelos veículos, mas que o conjunto estava ali desde manhã.
Ao deslonar o compartimento de carga, a equipe encontrou em meio à carga de adubo 10 volumes de eletrônicos sendo notebooks, celulares e vídeos games de origem estrangeira, sem notas fiscais ou comprovação de regular importação.
Os eletrônicos foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS