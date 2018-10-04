Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:30

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA autua proprietário rural em R$ 10 mil por manter gado destruindo matas ciliares

O pisoteio do gado causava degradação nessas áreas protegidas, com início de processos erosivos, causando assoreamento do córreg

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/10/2018 às 09:12

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante fiscalização nas propriedades rurais do município de Ivinhema, Policiais Militares Ambientais de Batayporã autuaram ontem (3), um proprietário rural por degradações ambientais. No lote do assentamento São Sebastião foi verificada a criação de gado nas áreas de matas ciliares e de nascentes de um curso d’água existente na propriedade, que deveriam estar cercadas e protegidas. Além disso, havia gado dentro da área averbada como reserva legal (protegida) do lote.

O pisoteio do gado causava degradação nessas áreas protegidas, com início de processos erosivos, causando assoreamento do córrego. As atividades foram paralisadas. O proprietário rural (73), residente em Ivinhema, foi autuado administrativamente por danificar área considerada de preservação permanente (matas ciliares e nascentes) e reserva legal e foi multado em R$ 10.000,00. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de detenção de um a três anos.

O gado foi apreendido e ficou sob fiel depositário ao infrator, o qual também foi notificado a removê-lo do local e a cercar as áreas protegidas. Ele também foi notificado a confeccionar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

Leia Também

• PMA intensifica fiscalização nos rios e estradas com a operação Pré-piracema

• PMA apreende em Miranda caminhão com carga ilegal de madeira furtada de área indígena

• PMA, Ibama e ICMBio finalizam operação preventiva contra o tráfico de papagaios em MS

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo