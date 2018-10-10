PRF apreende 119kg de cocaína em três caminhonetes utilizando cães farejadores

A ocorrência iniciou com a abordagem de três caminhonetes do modelo Toyota/Hillux, com placas de Mato Grosso do Sul, após recebimento de denúncia anônima pela equipe policial. Os veículos eram conduzidos por três homens de 31, 47 e 33 anos, respectivamente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira, 09 de outubro, 119,5 kg de cocaína no km 370 da BR 060, na cidade de Campo Grande.

Após vistoria nas caminhonetes, os policiais rodoviários federais desconfiaram de que o tanque de combustíveis havia sido manipulado. Com essa suspeita, foi solicitado o Grupo de Operações com Cães (GOC) para suporte na ocorrência.

Os cães indicaram a presença de entorpecente no tanque de combustível, nos três veículos, onde foi constatado a presença de 35 tabletes de cocaína, em cada caminhonete, totalizando 119,5 kg.

Os suspeitos confessaram ter pego os veículos carregados com a droga, sendo uma na cidade de Dourados/MS com destino a Campo Grande/MS, e duas em Ponta Porã/MS com destino Campo Grande/MS e Jaraguari/MS.

Os condutores, os veículos e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal de Campo Grande.