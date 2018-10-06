PRF recupera veículo roubado com 10kg de cocaína indo de Corumbá a SP

Na tarde da última quinta-feira (4) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou veículo que transportava ainda 10,7 kg de cocaína. O Toyota/Corolla XEI com placas de Campinas/SP foi parado em uma abordagem de rotina na Unidade Operacional da PRF, em Bataguassu, na BR-267 km 18, na noite de ontem.

O motorista, de 57 anos, ficou bastante nervoso com a fiscalização policial e apresentou o CRLV com indícios de inautenticidade, motivo que fez a equipe realizar uma verificação mais detalhada no veículo.