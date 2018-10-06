PRF recupera veículo roubado com 10kg de cocaína indo de Corumbá a SP

Tráfico de drogas
O motorista estava tentando atravessar a droga e o carro roubado próximo à divisa de MS com SP
Na tarde da última quinta-feira (4) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou veículo que transportava ainda 10,7 kg de cocaína. O Toyota/Corolla XEI com placas de Campinas/SP foi parado em uma abordagem de rotina na Unidade Operacional da PRF, em Bataguassu, na BR-267 km 18, na noite de ontem.
O motorista, de 57 anos, ficou bastante nervoso com a fiscalização policial e apresentou o CRLV com indícios de inautenticidade, motivo que fez a equipe realizar uma verificação mais detalhada no veículo.
No painel do automóvel, os policiais rodoviários federais encontraram 10 tabletes de cocaína escondidos. A droga somou 10,7 kg (dez quilos e setecentos gramas) do entorpecente.
Questionado, o homem afirmou que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) para levar a droga de Corumbá para São Paulo/SP. O carro tinha ainda, adulteração dos sinais de identificação, se tratando de um Corolla XEI 2.0 Flex com placa de São Paulo/SP com registro de furto/roubo em 06/07/2018.
O homem, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas.
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