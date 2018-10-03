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Fiscalização

PRF de Miranda recupera carro roubado em SP e comprado na Capital

O condutor alegou que comprou o automóvel há aproximadamente um mês em uma garagem na cidade de Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/10/2018 às 09:30

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Na tarde desta terça-feira (02), no km 600 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um Chevrolet/Onix, com placas de Paulínia/SP que seguia para Corumbá.

Após consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo possuía registro de furto/roubo no Estado de São Paulo.

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O condutor, de 25 anos, afirmou que comprou o automóvel há aproximadamente um mês em uma garagem na cidade de Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Miranda para investigação.

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