PRF de Miranda recupera carro roubado em SP e comprado na Capital

Fiscalização
O condutor alegou que comprou o automóvel há aproximadamente um mês em uma garagem na cidade de Campo Grande
Na tarde desta terça-feira (02), no km 600 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um Chevrolet/Onix, com placas de Paulínia/SP que seguia para Corumbá.
Após consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo possuía registro de furto/roubo no Estado de São Paulo.
O condutor, de 25 anos, afirmou que comprou o automóvel há aproximadamente um mês em uma garagem na cidade de Campo Grande.
A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Miranda para investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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