Homem morre ao cair de altura de 8 metros ao subir em telhado

Capital
Acidente aconteceu em igreja, na noite de ontem
Rogério dos Santos, 48, morreu ao cair de cima do telhado, depois de tentar retirar uma placa de publicidade localizada em uma igreja. O acidente aconteceu na noite de ontem (11), na Rua Brilhante, bairro Amambaí, em Campo Grande.
De acordo com o registro de ocorrência, uma testemunha que estava com Rogério, relatou que a vítima estava no local para retirar uma placa de publicidade.
Rogério subiu no telhado da igreja em uma altura de aproximadamente oito metros, mas ao pisar na telha de eternit, ela se quebrou com o peso da vítima, fazendo com que ela caísse.
Uma equipe do Corpo de Bombeiro estava passando pelo local e foi abordado pela testemunha, realizando os primeiros socorros e posteriormente encaminhado para a Santa Casa. A vítima deu entrada às 19h e veio a óbito às 23h.
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