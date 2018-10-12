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Homem morre ao cair de altura de 8 metros ao subir em telhado

Acidente aconteceu em igreja, na noite de ontem

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/10/2018 às 13:02

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Rogério dos Santos, 48, morreu ao cair de cima do telhado, depois de tentar retirar uma placa de publicidade localizada em uma igreja. O acidente aconteceu na noite de ontem (11), na Rua Brilhante, bairro Amambaí, em Campo Grande.

De acordo com o registro de ocorrência, uma testemunha que estava com Rogério, relatou que a vítima estava no local para retirar uma placa de publicidade.

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Rogério subiu no telhado da igreja em uma altura de aproximadamente oito metros, mas ao pisar na telha de eternit, ela se quebrou com o peso da vítima, fazendo com que ela caísse.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro estava passando pelo local e foi abordado pela testemunha, realizando os primeiros socorros e posteriormente encaminhado para a Santa Casa. A vítima deu entrada às 19h e veio a óbito às 23h.

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