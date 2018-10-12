Homem morre ao cair de altura de 8 metros ao subir em telhado

Rogério dos Santos, 48, morreu ao cair de cima do telhado, depois de tentar retirar uma placa de publicidade localizada em uma igreja. O acidente aconteceu na noite de ontem (11), na Rua Brilhante, bairro Amambaí, em Campo Grande.

De acordo com o registro de ocorrência, uma testemunha que estava com Rogério, relatou que a vítima estava no local para retirar uma placa de publicidade.