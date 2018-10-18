PRF recupera caminhonete roubada e prende o condutor

A fiscalização acontecia no km 323, na Unidade Operacional quando os policiais deram ordem de parada a um MMC/L200 Triton com placas aparentes de Jundiaí/SP. O motorista não obedeceu à ordem e fugiu em alta velocidade. A equipe acompanhou o veículo, que na fuga atingiu um outro que trafegava na rodovia. Alguns quilômetros à frente a caminhonete foi interceptada pela equipe.

Na manhã da sexta-feira passada, 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete na BR-163, em Rio Brilhante.

O veículo foi levado para Unidade da PRF e verificado seus sinais identificadores, sendo constatado se tratar de uma caminhonete com placas originais de São Paulo/SP com registro de furto/roubo em 07/08/2018.

O condutor, de 19 anos, informou que foi até a cidade de Campinas/SP de ônibus e que lá recebeu o veículo que deveria ser levado para Coronel Sapucaia, onde receberia R$ 1.500,00 pelo transporte. O motorista disse ainda que um outro veículo, seguia com ele, informando sobre fiscalização policial, mas se desencontraram no caminho.

Além do mais, os policiais receberam a informação de que o condutor preso teria abastecido em um posto de combustível na cidade de Nova Alvorada do Sul e evadido do local sem efetuar o pagamento no valor de R$375,00.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante.