Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:37

Buscar

Últimas notícias
X

Rio Brilhante

PRF recupera caminhonete roubada e prende o condutor

O condutor, de 19 anos, informou que foi até a cidade de Campinas de ônibus e que lá recebeu o veículo que deveria ser levado para Coronel Sapucaia

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/10/2018 às 11:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na manhã da sexta-feira passada, 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete na BR-163, em Rio Brilhante.

A fiscalização acontecia no km 323, na Unidade Operacional quando os policiais deram ordem de parada a um MMC/L200 Triton com placas aparentes de Jundiaí/SP. O motorista não obedeceu à ordem e fugiu em alta velocidade. A equipe acompanhou o veículo, que na fuga atingiu um outro que trafegava na rodovia. Alguns quilômetros à frente a caminhonete foi interceptada pela equipe.

Leia Também

• PRF prende passageira de ônibus que passava mal e levava 800 mil dólares

• PRF registra 764 acidentes em rodovias federais durante o feriado

• PRF divulga balanço da 'Operação Nossa Senhora Aparecida'

O veículo foi levado para Unidade da PRF e verificado seus sinais identificadores, sendo constatado se tratar de uma caminhonete com placas originais de São Paulo/SP com registro de furto/roubo em 07/08/2018.

O condutor, de 19 anos, informou que foi até a cidade de Campinas/SP de ônibus e que lá recebeu o veículo que deveria ser levado para Coronel Sapucaia, onde receberia R$ 1.500,00 pelo transporte. O motorista disse ainda que um outro veículo, seguia com ele, informando sobre fiscalização policial, mas se desencontraram no caminho.

Além do mais, os policiais receberam a informação de que o condutor preso teria abastecido em um posto de combustível na cidade de Nova Alvorada do Sul e evadido do local sem efetuar o pagamento no valor de R$375,00.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo