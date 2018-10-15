PRF divulga balanço da 'Operação Nossa Senhora Aparecida'

Fiscalização
Quase 3 mil veículos foram fiscalizados durante o feriado prolongado
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o resultado da Operação Nossa Senhora Aparecida,realizada das 00h do dia 11 de outubro e que seguiu até às 23h59 de domingo, dia 14.
As fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.652 quilômetros, divididos em 09 Delegacias da PRF e 22 Unidades Operacionais.
Fiscalização
A PRF fiscalizou 2.722 veículos e 2.870 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nestes 4 dias de Operação.
Acidentes
Durante a Operação foram registrados 8 acidentes,16 pessoas feridas e 1 óbito.
Autuações Gerais
Foram totalizados 3.599 autos de infrações gerais.
Ultrapassagens
Foram observadas 150 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 144 ultrapassagem em faixa dupla contínua.
Cinto de Segurança
As autuações pelo não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros representaram 63 das infrações deste tipo. Crianças sem a cadeirinha ou assento de elevação resultaram em 13 autuações.
Velocidade
Os Radares registraram 2.562 flagrantes de abuso da velocidade.
Alcoolemia
A PRF realizou 1.605 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 35 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 7 motoristas foram presos.
Educação para o Trânsito
Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 1.805 pessoas.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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