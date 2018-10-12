PRF apreende 9,4 kg de cocaína em Miranda

Na madrugada desta quinta-feira (11), no km 600 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um Volkswagen Voyage que seguia de Corumbá para Campo Grande. Durante entrevista com o condutor, um homem de 43 anos, os policiais perceberam diversas inconsistências acerca das circunstâncias da viagem.

Diante da suspeita, a equipe procedeu a uma vistoria minuciosa no interior do veículo, onde localizou um compartimento oculto que escondia mais de 9,4 kg de substância entorpecente com característica de cocaína.