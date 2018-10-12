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Tráfico de Drogas

PRF apreende 9,4 kg de cocaína em Miranda

A droga foi encontrada em um compartimento oculto de um Voyage

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/10/2018 às 07:50

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Na madrugada desta quinta-feira (11), no km 600 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um Volkswagen Voyage que seguia de Corumbá para Campo Grande. Durante entrevista com o condutor, um homem de 43 anos, os policiais perceberam diversas inconsistências acerca das circunstâncias da viagem.

Diante da suspeita, a equipe procedeu a uma vistoria minuciosa no interior do veículo, onde localizou um compartimento oculto que escondia mais de 9,4 kg de substância entorpecente com característica de cocaína.

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Perguntado, o condutor afirmou que entregou o veículo para uma pessoa desconhecida em Corumbá há poucos dias, e recebeu o carro de volta com a droga ocultada e a entregaria em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Miranda

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